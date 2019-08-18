​Глава Минфина Аргентины подал в отставку

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Данное решение было принято на фоне резкой девальвации национальной валюты.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Todo Noticias на своей странице в Twitter.

«Сегодня я принял решение подать в отставку с поста министра финансов, который я занимал с января 2017 года. Я делаю это, поскольку убежден, что, учитывая обстоятельства, вашему правлению нужно значительное обновление в экономической сфере», — говорится в письме Духовны, которое было адресовано президенту страны Маурисио Макри.