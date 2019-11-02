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Глава Минэнерго США отказался давать показания по импичменту Трампа

​Глава Минэнерго США отказался давать показания по импичменту Трампа
© atomic-energy.ru

Министр энергетики США Рик Перри отказался давать показания закрытом режиме конгрессменам, которые занимаются процедурой импичмента.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Шайлин Хайнс.

Как отмечается, конгрессмены имеют право направить приглашение для участия в открытом слушании, если комитет будет заинтересован в проведении серьезного разбирательства в присутствии адвоката из министерства и простых американцев.

Согласно расписанию, Перри должен выступить на слушаниях в Конгрессе США за закрытыми дверями 6 ноября. 

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