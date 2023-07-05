О нас

Глава Минэнерго Саудовской Аравии посоветовал участникам рынка быть в зоне комфорта

Глава Минэнерго Саудовской Аравии посоветовал участникам рынка быть в зоне комфорта Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман советует участникам нефтяного рынка не выходить из "зоны комфорта": у ОПЕК+ есть все инструменты для того, чтобы стать еще более эффективным и открытым объединением.
Другие страны
5 июля 2023 г. 22:05
Глава Минэнерго Саудовской Аравии посоветовал участникам рынка быть в зоне комфорта

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман советует участникам нефтяного рынка не выходить из "зоны комфорта": у ОПЕК+ есть все инструменты для того, чтобы стать еще более эффективным и открытым объединением.

Как передает Report, такое заявление министр сделал, выступая на семинаре ОПЕК. По его словам, участники соглашения продолжат "усилия по удивлению рынков".

"Я очень оптимистичен в том, что ОПЕК+ будет более эффективным и открытым. Я думаю, люди должны быть в зоне комфорта, этот рынок не будет заброшен, поскольку мы очень сфокусированы на нашей работе", - отметил министр.

"Я абсолютно в зоне комфорта", - сказал бен Салман, подчеркнув, что ОПЕК+ сделает все необходимое для стабилизации рынка.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
Во Франции во время беспорядков после гибели подростка задержали 150 человек
29 июня 2023 г. 09:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi