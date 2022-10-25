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Глава Минэнерго Британии подал в отставку на фоне вступления Сунака в должность

Глава Минэнерго Британии подал в отставку на фоне вступления Сунака в должность Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку на фоне вступления Риши Сунака на должность премьер-министра.
Другие страны
25 октября 2022 г. 16:36
Глава Минэнерго Британии подал в отставку на фоне вступления Сунака в должность

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Джейкоб Рис-Могг подал в отставку на фоне вступления Риши Сунака в должность премьер-министра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Ранее Рис-Могг поддержал бывшего главу правительства Бориса Джонсона в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии и премьера страны. По информации телеканала, своих постов также лишатся министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Ранил Джаявардена и парламентский партийный организатор в Палате общин Венди Мортон. Кроме того, официально о своей отставке заявил глава Минюста Брэндон Льюис.

Во вторник Сунак был принят в Букингемском дворце королем Великобритании Карлом III, который поручил ему сформировать правительство Его Величества. В ближайшие часы новый премьер объявит состав своего кабмина.

Сунак занял пост премьер-министра на основании того, что в понедельник он был объявлен новым лидером консерваторов. Оба его соперника - Джонсон и лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт - объявили, что не будут бороться за пост премьера. Как отмечают местные СМИ, ни Джонсон, ни Мордонт, похоже, не набирали необходимых 100 голосов депутатов-тори, чтобы выйти в следующий тур парламентского голосования.

На Даунинг-стрит Сунак сменил Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства коллег по правящей Консервативной партии. Всего на посту премьер-министра она провела менее 50 дней, установив антирекорд.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın energetika naziri istefa verib
Версия на английском языке UK business secretary Rees-Mogg resigns as Rishi begins reshuffle

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