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Глава Минэкономики Германии призвал граждан к экономии электроэнергии

Глава Минэкономики Германии призвал граждан к экономии электроэнергии Жители Германии должны внести вклад в сокращение зависимости от России в энергетической сфере, домохозяйства могут помочь сократить энергопотребление на 10%.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 12:45
Глава Минэкономики Германии призвал граждан к экономии электроэнергии

Жители Германии должны внести вклад в сокращение зависимости от России в энергетической сфере, домохозяйства могут помочь сократить энергопотребление на 10%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

"Прошу всех внести вклад в энергосбережение уже сейчас, - сказал он. - Мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать это как большой совместный проект".

Министр считает, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство. Он привел в пример экономию на отоплении в домах или сокращение поездок на личном автомобиле. "Каждый непройденный километр - это вклад в то, чтобы было проще уйти от энергоресурсов из России", - сказал Хабек. Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом.

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