Глава Минэкономики ФРГ предложил ввести налог для сверхбогатых

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек предложил ввести налог для миллиардеров, чтобы финансировать реконструкцию школ и инвестировать в школьное оборудование и персонал.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии и кандидат в канцлеры от партии "зеленых" Роберт Хабек предложил ввести налог для миллиардеров, чтобы финансировать реконструкцию школ и инвестировать в школьное оборудование и персонал.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Я не скрываю, что вижу источник финансирования, который мы до сих пор не использовали. Их не так много, но есть несколько миллиардеров, то есть действительно сверхбогатых. И если бы обложить налогом небольшую часть их активов, то было бы около 5-6 млрд евро", - сказал Хабек.

Министр счел целесообразным направить вырученные средства на развитие сферы образования, которое, по его словам, обеспечивает доступ к карьерному росту.

Хабек также отметил, что в стране полностью развалился строительный рынок, в частности нет доступного по цене жилья.

По данным исследования журнала Manager Magazin, в Германии насчитывается 249 миллиардеров. Однако налоги не могут взиматься по назначению. Ответственность за школьную политику несут федеральные земли, а за строительство школ - местные власти.