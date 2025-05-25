О нас

Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США

Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС.
Другие страны
25 мая 2025 г. 18:40
Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США

Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС.

Как передает Report, такую позицию выразил в интервью газете Kurier министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер.

"Трамп остается непредсказуемым, и это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС выступил единым фронтом и нашел решение за столом переговоров. Если Трамп настроен серьезно, Евросоюз должен принять контрмеры в торговой политике и распространить их, в частности, на компании сферы технологий и цифровых услуг. ЕС не должен умереть красивой смертью", - подчеркнул австрийский министр.

Ранее Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%. В то же время президент напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они начнут производить свою продукцию в США. Как утверждал Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит США в торговле с ЕС является неприемлемым и достигает $250 млрд.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avstriyanın iqtisadiyyat naziri: Aİ-nin mövcudluğu ABŞ-lə danışıqlardan asılıdır

Экслюзивные новости

Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi