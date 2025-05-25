Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США

Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС.

Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС.

Как передает Report, такую позицию выразил в интервью газете Kurier министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер.

"Трамп остается непредсказуемым, и это еще раз подтвердилось. Поэтому тем более важно, чтобы ЕС выступил единым фронтом и нашел решение за столом переговоров. Если Трамп настроен серьезно, Евросоюз должен принять контрмеры в торговой политике и распространить их, в частности, на компании сферы технологий и цифровых услуг. ЕС не должен умереть красивой смертью", - подчеркнул австрийский министр.

Ранее Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%. В то же время президент напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они начнут производить свою продукцию в США. Как утверждал Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит США в торговле с ЕС является неприемлемым и достигает $250 млрд.