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Глава МИД Замбии подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Глава МИД Замбии подал в отставку из-за обвинений в коррупции Министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 11:27
Глава МИД Замбии подал в отставку из-за обвинений в коррупции

Министр иностранных дел Замбии Стенли Какубо подал в отставку в связи с обвинениями в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Lusaka Times.

По его данным, глава МИД подал президенту Замбии Хакаинде Хичилеме прошение об отставке после обвинений в коррупционной сделке с китайской горнодобывающей компанией, которые распространились в социальных сетях. Глава государства принял отставку Какубо, сообщила администрация президента Замбии.

В замбийском сегменте соцсети "X" распространилось видео, на котором двое мужчин, один из них предположительно Какубо, пересчитывают купюры. Также в местных соцсетях опубликована фотография расписки о получении компанией Stan African Logistics, директором которой является Какубо, 100 тыс. долларов от китайской фирмы Lianan Mining в рамках сделки по продаже шахты на северо-западе Замбии. Как отмечает Lusaka Times, Какубо пообещал позднее дать разъяснения причин его ухода в отставку.

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Версия на английском языке Zambian FM resigns over 'malicious' claims on business deal

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