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Глава МИД Южной Кореи 1 февраля отправится с визитом в США

Глава МИД Южной Кореи 1 февраля отправится с визитом в США Глава МИД Южной Кореи Пак Чин 1 февраля планирует отправиться в США с четырехдневным рабочим визитом. В рамках визита 3 февраля ожидается встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Другие страны
31 января 2023 г. 12:27
Глава МИД Южной Кореи 1 февраля отправится с визитом в США

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин 1 февраля планирует отправиться в США с четырехдневным рабочим визитом. В рамках визита 3 февраля ожидается встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на МИД республики.

"Планируется обсудить пути укрепления глобального всеобъемлющего стратегического альянса двух стран и более тесной координации по политике в отношении Северной Кореи", - говорится в публикации.

Его визит начнется с посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Сообщается, что министр хочет провести встречу с постоянными представителями стран-членов Совбеза организации, чтобы попросить у них поддержки - "решительного ответа на провокации" КНДР.

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