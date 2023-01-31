Глава МИД Южной Кореи 1 февраля отправится с визитом в США

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин 1 февраля планирует отправиться в США с четырехдневным рабочим визитом. В рамках визита 3 февраля ожидается встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Глава МИД Южной Кореи Пак Чин 1 февраля планирует отправиться в США с четырехдневным рабочим визитом. В рамках визита 3 февраля ожидается встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на МИД республики.

"Планируется обсудить пути укрепления глобального всеобъемлющего стратегического альянса двух стран и более тесной координации по политике в отношении Северной Кореи", - говорится в публикации.

Его визит начнется с посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Сообщается, что министр хочет провести встречу с постоянными представителями стран-членов Совбеза организации, чтобы попросить у них поддержки - "решительного ответа на провокации" КНДР.