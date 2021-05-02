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Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне 3 мая

Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне 3 мая Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне 3 мая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Другие страны
2 мая 2021 г. 14:13
Глава МИД Японии встретится с госсекретарем США в Лондоне 3 мая

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги проведет в Лондоне 3 мая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Кyodo.

Оба они прибудут в британскую столицу для участия в очной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи. Как ожидается, Мотэги и Блинкен обсудят ряд международных вопросов, касающихся ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, Китая, КНДР, а также Мьянмы.

Это будет уже вторая встреча Мотэги и Блинкена с момента прихода к власти в США администрации президента Джо Байдена. В марте американский госсекретарь совершал визит в Японию.

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Версия на английском языке Japanese FM to meet US Secretary of State in London

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