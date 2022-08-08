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Глава МИД Японии сохранит пост после перестановок в правительстве

Глава МИД Японии сохранит пост после перестановок в правительстве Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящих перестановок в правительстве намерен оставить Есимасу Хаяси на посту министра иностранных дел.
Другие страны
8 августа 2022 г. 07:48
Глава МИД Японии сохранит пост после перестановок в правительстве

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящих перестановок в правительстве намерен оставить Есимасу Хаяси на посту министра иностранных дел.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Отмечается, что такое решение связано в первую очередь с нестабильной обстановкой в мире и стремлением сохранить в этих условиях внешнеполитический аппарат. Также на своей позиции должен остаться министр финансов Сюнъити Судзуки. Министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда либо сохранит за собой этот пост, либо возглавит политический совет правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Ранее газета Nikkei сообщала, что в ходе перестановок ожидается назначение нового министра обороны вместо Нобуо Киси, который приходится братом убитому экс-премьеру Синдзо Абэ.

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