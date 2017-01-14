Глава МИД Японии намерен претендовать на пост премьера

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выразил намерение участвовать в выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что в случае победы и сохранения текущего положения дел в парламенте позволит ему претендовать на пост премьер-министра страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это естественно, что когда-нибудь завершится период нахождения у власти премьер-министра (Синдзо - ред.) Абэ. Я хотел бы сейчас подумать о том, что я могу сделать после этого как политик", - заявил Ф.Кисида во время посещения своего избирательного округа в префектуре Хиросима.

При этом он намерен продолжать прилагать все усилия будучи членом кабинета министров Абэ. "Однако в этом году я также ставлю перед собой цель повысить свое политическое влияние и известность", - сказал министр.