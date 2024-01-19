Глава МИД Японии: Мы продолжим санкции в отношении России

Япония продолжит оказывать санкционное давление на Россию из-за Украины.

Япония продолжит оказывать санкционное давление на Россию из-за Украины.

Как передает Report, об этом заявила журналистам глава МИД Японии Ёко Камикава.

По ее словам, действия РФ "подрывают основы международного порядка", поэтому "необходимо показать, что подобные действия, когда в регионе меняется статус-кво силой, имеют свою цену".

"Япония продолжит тесное взаимодействие с международным сообществом и продолжит санкции против РФ. Что касается сферы энергетики, то на основании итогов встречи лидеров "большой семерки", Япония продолжит добиваться независимости от российских энергоресурсов, включая нефть и уголь, и будет продолжать оказывать серьезное санкционное давление на Россию", - подчеркнула глава МИД Японии.

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти из России. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года. Кроме того, с декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.