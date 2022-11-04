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Глава МИД Японии и госсекретарь США осудили ракетные пуски КНДР

Глава МИД Японии и госсекретарь США осудили ракетные пуски КНДР Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили ракетные пуски КНДР, а также договорились укреплять потенциал сдерживания японско-американского альянса.
Другие страны
4 ноября 2022 г. 05:19
Глава МИД Японии и госсекретарь США осудили ракетные пуски КНДР

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили ракетные пуски КНДР, а также договорились укреплять потенциал сдерживания японско-американского альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу МИД Японии по итогам их краткой беседы на полях встречи глав внешнеполитических ведомств G7 в немецком Мюнстере.

По их мнению, "провокационные действия Северной Кореи, которая предпринимает беспрецедентно часто и беспрецедентным образом", представляют серьезную угрозу региональной безопасности. Хаяси и Блинкен в этой связи подчеркнули важность "укрепления потенциала сдерживания и реагирования японского-американского альянса", а также договорились тесно сотрудничать как в двухстороннем, так и трехстороннем формате с Южной Кореей. Другие темы беседы в сообщении МИД Японии не приводятся.

Кроме того, Хаяси в Мюнстере провел переговоры с канадским министром иностранных дел Мелани Жоли, с ней, помимо КНДР, они обсудили двустороннее сотрудничество, перспективы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), а также Украину и Китай.

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