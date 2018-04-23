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    Глава МИД Японии: G7 не смирится с ядерным статусом КНДР

    Он принимает участие во встрече G7 в Торонто

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "Страны "большой семерки" никогда не смирятся с ядерным оружием Северной Кореи и продолжат оказывать на нее максимальное давление с тем, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Таро Коно.

    Он принимает участие во встрече G7 в Торонто.

    "Мы полностью согласились с тем, что никогда не примем Северную Корею, вооруженную ядерным оружием", - приводит слова Коно агентство "Киодо".

    "Мы разделяем мнение о том, что тут не говорится об отказе от ядерной программы", - сказал Коно. Вместе с тем, по его словам, по сравнению с прошлым решение Пхеньяна — один шаг вперед. 

    "Мы приветствуем это как позитивный шаг", - сказал он.

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