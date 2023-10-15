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Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России

Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России Антироссийские санкции не смогли "поставить Россию на колени" в экономическом плане.
Другие страны
15 октября 2023 г. 10:21
Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России

Антироссийские санкции не смогли "поставить Россию на колени" в экономическом плане.

Как передает Report, об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

"Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят - нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно - "поставить Россию на колени в экономическом плане", приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось", - сказал Сийярто.

При этом вопрос влияния санкций Запада на Россию в Евросоюзе, по его словам, не обсуждают.

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Версия на азербайджанском языке Macarıstan XİN: “Sanksiyalar Moskvanı iqtisadi baxımdan diz çökdürə bilməz”

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