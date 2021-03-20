Глава МИД Венгрии заявил, что привился вакциной от COVID-19

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Как передает Report, об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Поставка вакцин с востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега министр промышленности и торговли России Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутника" (я также получил эту вакцину сегодня)", - говорится в публикации Сийярто.

Как поясняет газета Magyar Nemzet, министр привился и призвал зарегистрироваться для вакцинации всех остальных, поскольку только так можно победить пандемию.