Глава МИД Венгрии возмутился вмешательством Госдепа в дела других стран

Госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, а также вмешивается во внутренние дела других государств.

Госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, а также вмешивается во внутренние дела других государств.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Должен сказать, я в шоке. И каждый год меня снова и снова шокирует, что госдепартамент США берет на себя смелость характеризовать другие страны и высказывать подобные заявления о внутренних проблемах и положениях других государств", - отметил дипломат.