Глава МИД Венгрии возложил ответственность за кризис в отношениях на Киев
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 17:22
Украина сама виновата в ухудшении отношений с Венгрией.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной претерпели такое чрезвычайное ухудшение за последние 10 лет. Венгерско-украинские отношения очень сложные, и я искренне надеюсь, что они будут развиваться лучше в следующие десять лет, чем за последние десять лет", - добавил глава МИД Венгрии.
Он также добавил, что его страна готова к улучшению отношений, но, по его словам, это зависит исключительно от действий официального Киева.
