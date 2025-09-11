Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Глава МИД Венгрии возложил ответственность за кризис в отношениях на Киев

    Украина сама виновата в ухудшении отношений с Венгрией.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    "Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной претерпели такое чрезвычайное ухудшение за последние 10 лет. Венгерско-украинские отношения очень сложные, и я искренне надеюсь, что они будут развиваться лучше в следующие десять лет, чем за последние десять лет", - добавил глава МИД Венгрии.

    Он также добавил, что его страна готова к улучшению отношений, но, по его словам, это зависит исключительно от действий официального Киева. 

