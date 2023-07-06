Глава МИД Венгрии сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной и заявил, что не хочет, чтобы такое происходило в его стране.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил беспорядки во Франции с гражданской войной и заявил, что не хочет, чтобы такое происходило в его стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая в четверг на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром экономики Омана.

Он высказал мнение о том, что это стало следствием ошибочной политики Евросоюза в области миграции.

"В одной из самых сильных стран Европы, в одном из самых известных городов континента в XXI веке произошли события, которые можно считать гражданской войной", - сказал глава МИД по поводу беспорядков и погромов в Париже и других французских городах.

Министр считает, что события во Франции произошли в результате "абсолютно неудачной миграционной политики", проводившейся Евросоюзом в течение последних восьми лет. "Ясно также, что все, что мы слышали в последние годы о мультикультурализме, о фантастическом успехе социальной интеграции в Западной Европе, - сказки и ложь", - отметил Сийярто.