Глава МИД Венгрии потребовал отставки Верховного комиссара ООН по правам человека

© Reuters

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал отставки Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна в ответ на его критику миграционной политики венгерского премьер-министра Виктора Орбана, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Крайне неприемлема ситуация, когда должностные лица ООН выступают с обвинениями в адрес государств-членов и демократически избранных лидеров. Очевидно, что Зейд должен подать в отставку", - заявил П.Сийярто на 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Отметим, что ранее представитель ООН неоднократно называл Орбана наряду с лидером французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен "демагогами и популистами" и отмечал, что выражаемые ими "дискриминационные и вызывающие тревогу" радикальные взгляды роднят их с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Осенью 2015 года страны ЕС приняли решение о расселении на своей территории 160 тысяч беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Квоты распределялись пропорционально населению стран сообщества.

Премьер-министр В.Орбан заявил, что его страна должна иметь право сама решать, кто будет жить на ее территории. Он выразил опасение, что чрезмерное число мигрантов из мусульманских стран может спровоцировать появление так называемых параллельных обществ.