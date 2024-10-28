Глава МИД Венгрии обвинил Брюссель в глобализации конфликта в Украине

Лидеры ЕС поспособствовали глобализации конфликта в Украине вместо поисков его решения.

Лидеры ЕС поспособствовали глобализации конфликта в Украине вместо поисков его решения.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью австрийскому каналу AUF1.

Представитель венгерского правительства уверен, что глобализация украинской ситуации происходит за счет поставок нового вооружения.

"Чем больше поставляется оружия (Украине - ред.), тем дольше будет длиться конфликт и тем больше погибнет людей - вместо того чтобы достичь мирного урегулирования", - сказал дипломат.

Сийярто подчеркнул, что следование европейской стратегии решения украинского вопроса не приведет к успеху.

Венгерский чиновник отметил, что большая часть граждан и политических деятелей в странах за пределами Европы выступают за урегулирование ситуации в Украине, в то время как в Евросоюзе (ЕС) такая позиция непопулярна.

Также глава венгерского МИД заявил, что европейские политики восприняли конфликт в Украине так, будто страны ЕС являются участниками этих событий, допустив большую ошибку на политическом поле.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель хочет втянуть весь Европейский союз (ЕС) в войну против России.