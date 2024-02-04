Глава МИД Венгрии не удивлен угрозами в адрес своей страны со стороны США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил разочарование, но не удивление в связи с угрозами властей США ужесточить визовой режим и ввести санкции против венгерских граждан.
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Комментируя по просьбе журналистов заявление председателя комитета по международным делам Сената Конгресса США Бена Кардина на этот счет, глава МИД сказал:
"Это неудивительно с учетом того, что в Америке немало людей, которые участвуют в политической жизни и заинтересованы в разрушении отношений между двумя странами. Мы, напротив, заинтересованы в улучшении отношений между Венгрией и США и хотим, чтобы они вновь стали такими же хорошими, как несколько лет назад.
Мы постоянно работаем над улучшением венгерско-американских отношений и хотели бы, чтобы наше сотрудничество было как можно лучше. Но похоже, что в политической жизни Америки многие люди заинтересованы в том, чтобы эти отношения были плохими".
Напомним, что 1 февраля Кардин заявил, что "демократические нормы в Венгрии подвержены эрозии", а премьер-министр Виктор Орбан стал самым ненадежным союзником по НАТО.