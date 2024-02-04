Глава МИД Венгрии не удивлен угрозами в адрес своей страны со стороны США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил разочарование, но не удивление в связи с угрозами властей США ужесточить визовой режим и ввести санкции против венгерских граждан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил разочарование, но не удивление в связи с угрозами властей США ужесточить визовой режим и ввести санкции против венгерских граждан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

Комментируя по просьбе журналистов заявление председателя комитета по международным делам Сената Конгресса США Бена Кардина на этот счет, глава МИД сказал:

"Это неудивительно с учетом того, что в Америке немало людей, которые участвуют в политической жизни и заинтересованы в разрушении отношений между двумя странами. Мы, напротив, заинтересованы в улучшении отношений между Венгрией и США и хотим, чтобы они вновь стали такими же хорошими, как несколько лет назад.

Мы постоянно работаем над улучшением венгерско-американских отношений и хотели бы, чтобы наше сотрудничество было как можно лучше. Но похоже, что в политической жизни Америки многие люди заинтересованы в том, чтобы эти отношения были плохими".

Напомним, что 1 февраля Кардин заявил, что "демократические нормы в Венгрии подвержены эрозии", а премьер-министр Виктор Орбан стал самым ненадежным союзником по НАТО.