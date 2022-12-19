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Глава МИД Венгрии: Министры ЕС пока не достигли согласия по потолку цен на газ

Глава МИД Венгрии: Министры ЕС пока не достигли согласия по потолку цен на газ Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что министры энергетики государств-членов ЕС на заседании в Брюсселе не достигли договоренности о потолке цен на газ, но голосование будет продолжено.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 18:55
Глава МИД Венгрии: Министры ЕС пока не достигли согласия по потолку цен на газ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что министры энергетики государств-членов ЕС на заседании в Брюсселе не достигли договоренности о потолке цен на газ, но голосование будет продолжено.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, его выступление транслировал телеканал М1.

«Сегодня на утренней сессии было выдвинуто новое предложение, по которому было проведено пробное голосование. В его ходе девять стран проголосовали против», — сказал он.

По словам главы МИД, данное предложение не было принято, так как на прошедшем голосовании не удалось достичь консенсуса, к которому стремится руководство Евросоюза, чтобы «разделить ответственность», когда окажется, что данная мера была ошибочной.

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