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Глава МИД Венгрии: Война в Украине катастрофически ослабила ЕС

Глава МИД Венгрии: Война в Украине катастрофически ослабила ЕС Война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европейского союза, а его лидеры не смогли этому помешать.
Другие страны
2 сентября 2022 г. 13:55
Глава МИД Венгрии: Война в Украине катастрофически ослабила ЕС

Война в Украине привела к катастрофическому ослаблению Европейского союза, а его лидеры не смогли этому помешать.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая сегодня на саммите "Открытые Балканы" в Белграде.

По его словам, конфликт в Украине, его "экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения - все это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза".

"Сидя за этим столом мы должны сказать правду, а истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности", - отметил Сийярто

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