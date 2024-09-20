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Глава МИД Венгрии: Будапешт намерен развивать сотрудничество с Москвой в ряде отраслей

Глава МИД Венгрии: Будапешт намерен развивать сотрудничество с Москвой в ряде отраслей Будапешту необходимо развивать отношения с Россией в областях, не затронутых санкциями ЕС, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 15:29
Глава МИД Венгрии: Будапешт намерен развивать сотрудничество с Москвой в ряде отраслей

Будапешту необходимо развивать отношения с Россией в областях, не затронутых санкциями ЕС, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщает Report, об этом Сийярто написал в соцсетях.

Он отметил, что развитие отношений с Россией отвечает национальным интересам Венгрии.

«Будапешт заинтересован в развитии сотрудничества между Венгрией и Россией в областях, не затронутых санкциями Евросоюза», - подчеркнул глава МИД.

Также, по его мнению, «вся Европа ведет бизнес с россиянами, но они просто пытаются это скрыть».

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