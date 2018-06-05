Глава МИД Венесуэлы обвинил США в создании кризиса в его стране

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ США причастны к возникновению в Венесуэле тяжелой социально-экономической ситуации, которую они называют "гуманитарным кризисом".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в Вашингтоне министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, отвечая на заявление госсекретаря США Майкла Помпео, сделанное им ранее в этот день на заседании в ходе 48-й сессии Организации американских государств.

Глава Госдепартамента утверждал, что в настоящее время для стран региона "нет вызова серьезнее, чем полномасштабное уничтожение демократии и душераздирающая гуманитарная катастрофа в Венесуэле".

"Гуманитарный кризис, о котором вы говорите, создают США, которые продолжают свою подрывную политику против Боливарианской Республики Венесуэла", - цитирует Арреасу Twitter внешнеполитического ведомства южноамериканской страны.