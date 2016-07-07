Глава МИД: Великобритания не может начать переговоры о выходе из ЕС

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд подтвердил, что Великобритания в данный момент не может начать переговоры о выходе из ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на британские СМИ, Ф.Хаммонд отметил, что в связи с этим не может быть запущена в действие статья 50 Лиссабонского соглашения о процессе выхода из ЕС.

Ранее глава МВД и основной кандидат в премьеры Тереза Мэй отметила, что для начала Лондону необходимо выработать и согласовать со всеми внутренними политическими силами собственную единую позицию на предстоящих переговорах. Сделать это возможно только после формирования нового Кабинета министров.