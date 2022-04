Глава МИД Великобритании: Удар по вокзалу Краматорска - военное преступление

Нападение на мирных жителей является военным преступлением.

Как передает Report, об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс написала на своей странице в Twitter..

"Взволнованы ужасающими сообщениями о том, что российские ракеты обстреляли мирных жителей на железнодорожной станции Краматорск на востоке Украины. Мы привлечем Россию и Путина к ответу",- пишет она.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 апреля ВС России нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате погибли 35 взрослых и четверо детей, около 100 человек получили ранения.

Appalled by the horrific reports of Russian rocket attacks on civilians at Kramatorsk railway station in Eastern Ukraine.



The targeting of civilians is a war crime. We will hold Russia and Putin to account.