Глава МИД Великобритании: состав Совбеза ООН должен быть увеличен вдвое

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал увеличить состав Совета безопасности ООН вдвое и нивелировать нынешнее влияние Российской Федерации.
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Глава МИД отметил, что внимательно выслушал лидеров глобального юга и они чувствуют, что состоятельные страны "накапливают власть и пренебрегают своими обязанностями".
"Голос беднейших и наиболее уязвимых стран должен быть услышан в многосторонней системе. Голос бедных не всегда слышат. Даже по вопросам, непосредственно касающимся их", – сказал министр иностранных дел.
Джеймс Клеверли подчеркнул, что хочет видеть постоянное представительство Африки в G20 и чтобы членство в Совбезе было расширено на Индию, Бразилию, Германию, Японию и африканские страны. Он считает, что это сделает российское право вето "менее значимым".