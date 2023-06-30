Глава МИД Великобритании: состав Совбеза ООН должен быть увеличен вдвое

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал увеличить состав Совета безопасности ООН вдвое и нивелировать нынешнее влияние Российской Федерации.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал увеличить состав Совета безопасности ООН вдвое и нивелировать нынешнее влияние Российской Федерации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на The Guardian.

Глава МИД отметил, что внимательно выслушал лидеров глобального юга и они чувствуют, что состоятельные страны "накапливают власть и пренебрегают своими обязанностями".

"Голос беднейших и наиболее уязвимых стран должен быть услышан в многосторонней системе. Голос бедных не всегда слышат. Даже по вопросам, непосредственно касающимся их", – сказал министр иностранных дел.

Джеймс Клеверли подчеркнул, что хочет видеть постоянное представительство Африки в G20 и чтобы членство в Совбезе было расширено на Индию, Бразилию, Германию, Японию и африканские страны. Он считает, что это сделает российское право вето "менее значимым".