О нас

Глава МИД Великобритании провел экстренное совещание по Ливану

Глава МИД Великобритании провел экстренное совещание по Ливану Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).
Другие страны
20 сентября 2024 г. 16:48
Глава МИД Великобритании провел экстренное совещание по Ливану

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

"Министр иностранных дел возглавил экстренное совещание COBRA, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и обеспечить готовность Великобритании к любой эскалации, которая может потребовать эвакуации британских граждан", - сообщают СМИ.

Отметим, что в разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла одновременная массовая детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человека погибли, более 3 тыс. ранены. После массовой детонации средств связи глава МИД Британии вновь призвал граждан страны покинуть Ливан.

На начало августа в Ливане, предположительно, находилось 16 тыс. граждан Великобритании.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндии приняли новую концепцию обороны
Норвегия, Дания, Швеция, Исландия и Финляндии приняли новую концепцию обороны
20 сентября 2024 г. 16:35
Из Ливана за час выпустили по Израилю до 150 ракет
Из Ливана за час выпустили по Израилю до 150 ракет
20 сентября 2024 г. 15:37
Глава МИД Венгрии: Будапешт намерен развивать сотрудничество с Москвой в ряде отраслей
Глава МИД Венгрии: Будапешт намерен развивать сотрудничество с Москвой в ряде отраслей
20 сентября 2024 г. 15:29
Еврокомиссия выделит Украине кредит в 35 млрд евро
Еврокомиссия выделит Украине кредит в 35 млрд евро
20 сентября 2024 г. 14:37
В Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
В Украине военным и чиновникам запретили пользоваться Telegram на работе
20 сентября 2024 г. 14:32
В Италии область Эмилия-Романья затопило в третий раз за 16 месяцев
В Италии область Эмилия-Романья затопило в третий раз за 16 месяцев
20 сентября 2024 г. 14:11
СМИ: Макрон попросил Барнье внести изменения в список министров
СМИ: Макрон попросил Барнье внести изменения в список министров
20 сентября 2024 г. 13:09
Франция модифицирует ЗРК SAMP/T для сбивания гиперзвуковых и аэробаллистических ракет
Франция модифицирует ЗРК SAMP/T для сбивания гиперзвуковых и аэробаллистических ракет
20 сентября 2024 г. 12:59
Число беженцев в Германии достигло рекордного значения с 1950-х годов
Число беженцев в Германии достигло рекордного значения с 1950-х годов
20 сентября 2024 г. 12:47
Италия планирует передать Украине еще один ЗРК SAMP/T
Италия планирует передать Украине еще один ЗРК SAMP/T
20 сентября 2024 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi