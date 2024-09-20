Глава МИД Великобритании провел экстренное совещание по Ливану

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

"Министр иностранных дел возглавил экстренное совещание COBRA, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и обеспечить готовность Великобритании к любой эскалации, которая может потребовать эвакуации британских граждан", - сообщают СМИ.

Отметим, что в разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла одновременная массовая детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человека погибли, более 3 тыс. ранены. После массовой детонации средств связи глава МИД Британии вновь призвал граждан страны покинуть Ливан.

На начало августа в Ливане, предположительно, находилось 16 тыс. граждан Великобритании.