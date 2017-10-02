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    Глава МИД Великобритании призвал к соблюдению конституции Испании

    Референдум в Каталонии является делом испанского правительства и народа

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На фоне событий в Каталонии министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал к соблюдению конституции Испании.

    Как передает Report, об этом написал он в своём Twitter.

    «Референдум в Каталонии является делом испанского правительства и народа. Важно, чтобы соблюдалась конституция Испании, и поддерживалось верховенство закона», — написал он.

    Кроме того, глава МИД Великобритании отметил, что Испания является партнёром и союзником Лондона.

    Премьер-министр Испании Мариано Рахой не признал проведения в Каталонии референдума о независимости.

    По последним данным, число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии увеличилось до 844 человек.

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