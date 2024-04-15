Глава МИД Великобритании призвал Израиль воздержаться от ответа на атаку Ирана

В Лондоне надеются, что Израиль не ответит на атаку Ирана.

В Лондоне надеются, что Израиль не ответит на атаку Ирана.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

"Мы надеемся, что ответных мер не будет. (...) Самое разумное, что можно сделать, это признать, что иранское нападение было провалом. Если поставить себя на место Израиля, совершенно справедливо можно думать, что у них есть полное право дать ответ. Но мы призываем их не обострять ситуацию", - сказал он.

Тем не менее накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на трех неназванных западных чиновников сообщила, что "Израиль может вскоре ответить на субботнюю атаку Ирана".

Издание отметило, что США также призвали Израиль не принимать никаких мер, которые могли бы усугубить конфликт. Вашингтон дал понять, что не будет принимать участия в каком-либо ответе Ирану.

В ночь на 14 апреля Иран нанес по Израилю многочисленные удары ракетами и беспилотниками в ответ на недавний авиаудар по иранскому консульству в Дамаске.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что около 99% из примерно 300 воздушных объектов, выпущенных Ираном по Израилю за ночь, перехвачены израильскими средствами ПВО.