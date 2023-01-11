Глава МИД Великобритании призвал Иран отказаться от казни британского подданного

Великобритания призывает власти Ирана отказаться от казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство.

Великобритания призывает власти Ирана отказаться от казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Иран должен остановить казнь Алирезы Акбари, имеющего паспорта Великобритании и Ирана, и немедленно отпустить его. Это политически мотивированный акт со стороны варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни", - написал он.

Агентство ISNA сообщило в среду, что суд в Иране приговорил к смертной казни Акбари, который был советником экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год. Отмечалось, что Акбари был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицает и утверждает, что они необоснованны.