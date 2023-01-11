О нас

Глава МИД Великобритании призвал Иран отказаться от казни британского подданного

Глава МИД Великобритании призвал Иран отказаться от казни британского подданного Великобритания призывает власти Ирана отказаться от казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство.
Другие страны
11 января 2023 г. 23:08
Глава МИД Великобритании призвал Иран отказаться от казни британского подданного

Великобритания призывает власти Ирана отказаться от казни бывшего советника экс-министра обороны исламской республики Алирезы Акбари, который также имеет британское подданство.

Как передает Report, об этом в Twitter заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

"Иран должен остановить казнь Алирезы Акбари, имеющего паспорта Великобритании и Ирана, и немедленно отпустить его. Это политически мотивированный акт со стороны варварского режима, который испытывает тотальное неуважение к человеческой жизни", - написал он.

Агентство ISNA сообщило в среду, что суд в Иране приговорил к смертной казни Акбари, который был советником экс-министра обороны исламской республики Али Шамхани, занимавшего пост с 1997 года по 2005 год. Отмечалось, что Акбари был признан виновным в шпионаже в пользу Великобритании. Сам Акбари все вынесенные ему обвинения отрицает и утверждает, что они необоснованны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın XİN rəhbəri İranı keçmiş nazir müavininin edamını dayandırmağa çağırıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
В Азербайджане 17% производимой электроэнергии приходится на альтернативную энергию
11 января 2023 г. 17:44
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
Омбудсмен Украины: Азербайджан оказывает украинцам гуманитарную помощь
11 января 2023 г. 16:21
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
Посол: Правительство и народ Пакистана высоко ценят помощь Азербайджана
11 января 2023 г. 12:49
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
Эксперт: Иран не готов к новому противостоянию в регионе, имея серьезные внутренние проблемы
9 января 2023 г. 13:20
Заснеженный Баку 
ФотоЗаснеженный Баку 
9 января 2023 г. 11:06
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
Глава Ассоциации: Азербайджанская хурма экспортируется в Европу
6 января 2023 г. 17:46
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
Ассоциация: Женщины представили 343 проекта для осуществления бизнес-деятельности в Карабахе
6 января 2023 г. 14:14
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
Госдеп: США продолжат содействовать прямому диалогу между Баку и Ереваном
6 января 2023 г. 11:17
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Посол Израиля обозначил приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
5 января 2023 г. 13:00
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
Алексей Кулеба: За 4 дня над Киевской областью уничтожено почти 60 иранских беспилотников
5 января 2023 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi