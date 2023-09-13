Глава МИД Великобритании посетит Турцию

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Анкару, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Анкару, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

Переговоры будут нацелены на увеличение торговли между странами, обеспечение региональной безопасности и укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией.