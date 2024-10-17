Глава МИД Великобритании посетит Китай

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибудет в Китай с официальным визитом 18-19 октября.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибудет в Китай с официальным визитом 18-19 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"По приглашению министра иностранных дел Китая Ван И министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетит Китай с официальным визитом 18-19 октября", - сказала она.

Мао Нин также отметила, что "долгосрочное и стабильное развитие отношений между Китаем и Великобританией отвечает общим интересам обеих сторон и международного сообщества, а также облегчает реагирование на глобальные вызовы, содействует установлению мира и глобальному развитию". Она выразила готовность КНР "сотрудничать с Великобританией для поддержания статуса партнерства, взаимной выгоды, а также содействия стабильности и долгосрочному развитию двусторонних отношений".