Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин 30 августа намерен обсудить тему конфликта в Украине и вопросы кибербезопасности.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин 30 августа намерен обсудить тему конфликта в Украине и вопросы кибербезопасности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата.

"Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая. Поскольку Китай является крупнейшим в мире инвестором в устойчивую энергетику и крупнейшим источником выбросов углерода, то выбор, который он делает, имеет решающее значение для нашей коллективной способности бороться с этой глобальной проблемой", - сказано в сообщении.