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Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин

Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин 30 августа намерен обсудить тему конфликта в Украине и вопросы кибербезопасности.
Другие страны
29 августа 2023 г. 14:36
Глава МИД Великобритании обсудит ситуацию в Украине в ходе визита в Пекин

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Пекин 30 августа намерен обсудить тему конфликта в Украине и вопросы кибербезопасности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Клеверли хочет обсудить совместные усилия стран в деле борьбы с изменением климата.

"Такие вопросы, как изменение климата, не могут быть решены без Китая. Поскольку Китай является крупнейшим в мире инвестором в устойчивую энергетику и крупнейшим источником выбросов углерода, то выбор, который он делает, имеет решающее значение для нашей коллективной способности бороться с этой глобальной проблемой", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке UK foreign secretary to mull situation in Ukraine during visit to Beijing

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