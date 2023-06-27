О нас

Глава МИД Великобритании обсудит членство Швеции в НАТО во время визита в страну

Глава МИД Великобритании обсудит членство Швеции в НАТО во время визита в страну Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Швецию на этой неделе.
Другие страны
27 июня 2023 г. 08:58
Глава МИД Великобритании обсудит членство Швеции в НАТО во время визита в страну

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Швецию на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, политик продолжит линию поддержки вступления скандинавской страны в НАТО.

Так, Клеверли проведет встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном, с которыми обсудит европейскую безопасность и наращивание военного сотрудничества двух стран, включая совместные учения. Встреча пройдет на острове Готланд в Балтийском море.

Перед поездкой Клеверли заявил, что отношения Великобритании и Швеции имеют тысячелетнюю историю и играют еще более важную роль в европейской безопасности на сегодняшний день. Также он отметил, что Лондон прилагает все усилия для того, чтобы Швеция была принята в НАТО "как можно скорее".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın XİN rəhbəri Stokholmda İsveçin NATO üzvlüyünü müzakirə edəcək

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
Азербайджанские борцы завоевали 12 медалей на международном турнире в Турции
26 июня 2023 г. 01:36
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
Министр: Армия Азербайджана отмечает 105-ю годовщину создания с большими успехами
26 июня 2023 г. 12:42
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi