Глава МИД Великобритании обсудит членство Швеции в НАТО во время визита в страну

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Швецию на этой неделе.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Швецию на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на газету The Independent, политик продолжит линию поддержки вступления скандинавской страны в НАТО.

Так, Клеверли проведет встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом и министром обороны Швеции Полом Йонсоном, с которыми обсудит европейскую безопасность и наращивание военного сотрудничества двух стран, включая совместные учения. Встреча пройдет на острове Готланд в Балтийском море.

Перед поездкой Клеверли заявил, что отношения Великобритании и Швеции имеют тысячелетнюю историю и играют еще более важную роль в европейской безопасности на сегодняшний день. Также он отметил, что Лондон прилагает все усилия для того, чтобы Швеция была принята в НАТО "как можно скорее".