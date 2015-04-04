Глава МИД: в Йемене ведутся не переговоры, а боевые действия

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Никакие переговоры между враждующими сторонами в Йемене не ведутся, в стране продолжаются боевые действия, сообщил агентству Sputnik глава МИД Йемена Рияд Ясин.

"На юге Йемена продолжаются столкновения, идет наступление на Аден, сторонники Салеха пытаются захватить государственные структуры, нанести ущерб инфраструктуре города", - сказал йеменский министр.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что обстановка в Йемене в последнее время существенно обострилась на фоне политического кризиса. На юге страны действует группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове", в центре идут столкновения между войсками, лояльными президенту, и силами, поддерживающими хуситов.

Уже неделю международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана проводит в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Алла" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.