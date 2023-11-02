Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку из-за публикации аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку из-за публикации аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление политика опубликовала газета El Pais .

На аудиозапись попал разговор Бустильо с его бывшей заместительницей Каролиной Аче, в ходе которого он, предположительно, предлагает ей избавиться от смартфона, чтобы его не использовали в качестве улики. Как утверждает министр, отрывок был вырван из контекста.

"Обстоятельства были не такими, как их показали, но в конечном итоге они достаточно существенные для того, чтобы я незамедлительно подал заявление об отставке президенту", — говорится в заявлении.

В сентябре 2021 года Марсет был задержан в ОАЭ с поддельным паспортом Парагвая. Пока он был в тюрьме, его родственники с поддержкой адвоката обратились в консульство Уругвае в Дубае с просьбой о срочной выдаче паспорта. После проверок документ был выдан. Марсета выпустили из тюрьмы, и он покинул ОАЭ. Позднее он был объявлен в международный розыск и до сих пор находится в бегах.