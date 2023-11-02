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Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку из-за публикации аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 08:05
Глава МИД Уругвая подал в отставку из-за скандала с выдачей паспорта наркоторговцу

Министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо подал в отставку из-за публикации аудиозаписи, которая связывает его со скандалом вокруг выдачи паспорта уругвайскому наркоторговцу Себастьяну Марсету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление политика опубликовала газета El Pais.

На аудиозапись попал разговор Бустильо с его бывшей заместительницей Каролиной Аче, в ходе которого он, предположительно, предлагает ей избавиться от смартфона, чтобы его не использовали в качестве улики. Как утверждает министр, отрывок был вырван из контекста.

"Обстоятельства были не такими, как их показали, но в конечном итоге они достаточно существенные для того, чтобы я незамедлительно подал заявление об отставке президенту", — говорится в заявлении.

В сентябре 2021 года Марсет был задержан в ОАЭ с поддельным паспортом Парагвая. Пока он был в тюрьме, его родственники с поддержкой адвоката обратились в консульство Уругвае в Дубае с просьбой о срочной выдаче паспорта. После проверок документ был выдан. Марсета выпустили из тюрьмы, и он покинул ОАЭ. Позднее он был объявлен в международный розыск и до сих пор находится в бегах.

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