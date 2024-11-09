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Глава МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Глава МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа Команды президента Владимира Зеленского и победителя президентских выборов в США Дональда Трампа приступят к подготовке встречи двух лидеров.
Другие страны
9 ноября 2024 г. 23:30
Глава МИД Украины заявил о подготовке встречи Зеленского и Трампа

Команды президента Владимира Зеленского и победителя президентских выборов в США Дональда Трампа приступят к подготовке встречи двух лидеров.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на совместной конференции с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем.

По его словам, Зеленский был одним из первых мировых лидеров, кто смог поздравить по телефону Трампа с победой. Министр подчеркнул, что сама "скорость проведения телефонного разговора" является прямым свидетельством уже имеющегося прямого диалога.

"Это был хороший искренний разговор, во время которого состоялся обмен мнениями по дальнейшему взаимодействию. Конечно, мы рассчитываем на контакт на уровне лидеров", — отметил Сибига.

Он добавил, что во время телефонного разговора команды президентов договорились начать подготовку встречи двух лидеров.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN başçısı: Zelenski və Trampın görüşünü hazırlayırıq, dialoq qurulub

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