Глава МИД Украины выразил благодарность США за военную поддержку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и выразил признательность США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и выразил признательность США за оказание поддержки в поставках вооружения.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Когда мы видим, как жители Херсона приветствуют своих освободителей со слезами радости, мы также испытываем благодарность к США и американскому народу за всю поддержку", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что на встрече поблагодарил США за предстоящие решения направить Украине больше современной военной техники.