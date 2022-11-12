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Глава МИД Украины выразил благодарность США за военную поддержку

Глава МИД Украины выразил благодарность США за военную поддержку Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и выразил признательность США.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 18:00
Глава МИД Украины выразил благодарность США за военную поддержку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном и выразил признательность США за оказание поддержки в поставках вооружения.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Когда мы видим, как жители Херсона приветствуют своих освободителей со слезами радости, мы также испытываем благодарность к США и американскому народу за всю поддержку", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что на встрече поблагодарил США за предстоящие решения направить Украине больше современной военной техники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKuleba Blinkenlə ABŞ-ın Ukraynaya yeni hərbi yardımlarını müzakirə edib

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