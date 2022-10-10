Глава МИД Украины: Террористические атаки Кремля не сломят Украину

Российские ракетные удары по городам Украины являются показателем политики террора, но это не сломит официальный Киев.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter-аккаунте.
"Многочисленные российские ракетные удары по всей Украине. Единственная тактика Путина - террор против мирных украинских городов, но он не сломит Украину", - написал глава МИД.
По словам Д.Кулебы, президент РФ Владимир Путин может общаться только "языком снарядов" и данные террористические действия являются его ответом всем тем, кто хотят поговорить с ним о мире.
Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны ВС России. Взрывы прогремели в Киеве, Днепре, Хмельницком, Житомире и Львове.
В результате ракетной атаки по Киеву погибли по меньшей мере 8 человек, 24 получили ранения.