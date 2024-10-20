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Глава МИД Украины совершит визит в Турцию для обсуждения плана победы

Глава МИД Украины совершит визит в Турцию для обсуждения плана победы С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит официальный визит в Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по двустороннему сотрудничеству.
Другие страны
20 октября 2024 г. 15:53
Глава МИД Украины совершит визит в Турцию для обсуждения плана победы

С 20 по 22 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит официальный визит в Турцию для проведения переговоров на высоком уровне по двустороннему сотрудничеству.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Согласно информации, в ходе визита в Анкару Сибига встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, министром национальной обороны Яшаром Гюлером и министром торговли Омером Болатом.

Отмечается, что главными темами обсуждения будут расширение сотрудничества в политической, экономической, оборонно-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, а также будут свобода мореплавания и безопасность в Черном море.

Особое внимание будет уделено плану победы, предложенному президентом Украины Владимиром Зеленским, интеграции Украины в НАТО и формуле мира, которая является ключом к установлению длительного мира в регионе, сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, в Стамбуле Андрей Сибига примет участие в оборонно-промышленной выставке SAHA EXPO 2024, где проведет встречи с турецкими оборонными компаниями.

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