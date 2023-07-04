Глава МИД Украины разъяснил решение Зеленского о высылке грузинского посла

Поручение президента Украины Владимира Зеленского выразить протест и предложить выехать из страны грузинскому послу является очень жесткой формой дипломатии.

Поручение президента Украины Владимира Зеленского выразить протест и предложить выехать из страны грузинскому послу является очень жесткой формой дипломатии.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, после того, как появились новые фотографии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, все "достигло точки кипения", поэтому Украина пошла на резкий, но справедливый шаг.

"Знаете, когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции - выразить протест. Второй уровень реакции - это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, - это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", - отметил министр.

Д.Кулеба уточнил, что 4 июля грузинский посол будет в Министерстве иностранных дел и с ним проведут соответствующий разговор.

"Грузинский дипломат должен проконсультироваться со своим правительством о том, куда идет страна и зачем она разрушает отношения с Украиной. Мы считаем, что они (власти Грузии - ред.) должны прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он - гражданин Украины", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что власти Грузии хотят довести М.Саакашвили до смерти и это желание основывается "исключительно на личной ненависти и мести".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии и предложить ему покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили.