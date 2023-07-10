Глава МИД Украины призвал Германию не блокировать быстрое вступление страны в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию не блокировать заявку Киева на ускоренное вступление в НАТО.
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"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, сделанных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение России - смотрите Грузию, вражду к Западу и нынешнюю агрессию по отношению к Украине", - сказал Кулеба.
По его словам, уже есть подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают более быстрое вступление Украины в Альянс.