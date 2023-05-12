Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел ЕС, которая состоится завтра в Стокгольме.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел ЕС, которая состоится завтра в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия правительства Швеции.

"13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Стокгольм по приглашению министра иностранных дел [Швеции] Тобиаса Билльстрёма и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Среди прочего министр иностранных дел Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел стран ЕС. На повестке дня переговоры о дальнейшей поддержке ЕС Украины", - говорится в сообщении.