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Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС

Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел ЕС, которая состоится завтра в Стокгольме.
Другие страны
12 мая 2023 г. 14:41
Глава МИД Украины проведет неформальную встречу с министрами иностранных дел cтран ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел ЕС, которая состоится завтра в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает канцелярия правительства Швеции.

"13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Стокгольм по приглашению министра иностранных дел [Швеции] Тобиаса Билльстрёма и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Среди прочего министр иностранных дел Кулеба примет участие в неформальной встрече с министрами иностранных дел стран ЕС. На повестке дня переговоры о дальнейшей поддержке ЕС Украины", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı Aİ ölkələrinin xarici işlər nazirləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirəcək
Версия на английском языке Ukrainian FM to hold informal meeting with EU ministers

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