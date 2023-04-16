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Глава МИД Украины посетит Ирак

Глава МИД Украины посетит Ирак Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 апреля посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 19:03
Глава МИД Украины посетит Ирак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 апреля посетит с рабочим визитом иракскую столицу Багдад.

Как передает Report со ссылкой на Shafaq News, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирака.

По словам пресс-секретаря МИД Ирака Ахмада аль-Саххафа, целью визита Кулебы является обсуждение вопросов укрепления двусторонних отношений и консультации по решению различных региональных и международных проблем в этой области.

В МИД добавили, в ходе своего визита глава МИД Украины встретится с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани и заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Фуадом Хусейном.

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