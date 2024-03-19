Глава МИД Украины планирует в марте посетить Индию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ближайшее время планирует посетить Индию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ближайшее время планирует посетить Индию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийское издание The Hindu.

По данным источников в дипломатических кругах, предстоящий визит будет первым приездом украинского высокопоставленного официального лица в Индию с февраля 2022 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году на полях саммита G7 в Хиросиме.

По данным газеты, сообщения о предстоящем в марте визите главы украинского МИД появились после телефонных переговоров главы офиса президента Украины Андрея Ермака с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом.

Ранее Кулеба выступал с острой критикой Нью-Дели за то, что южноазиатская республика заняла нейтральную позицию по отношению к конфликту в Украине, проигнорировав западные санкции против России и активизировав торговлю энергоносителями с РФ.