Глава МИД Украины объявил о новом формате сотрудничества с Бенилюкс и назначении посла при ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в первый день ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений объявил о начале нового формата сотрудничества с Бенилюкс, анонсировал введение должности посла при ЮНЕСКО.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в первый день ежегодного совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений объявил о начале нового формата сотрудничества с Бенилюкс, анонсировал введение должности посла при ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на заявление на сайте МИД, Сибига отметил, что новый формат объединит Украину с Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.

По его словам, первое министерское заседание в новом формате состоится уже в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы наша дипломатия отвечала новому месту нашего государства в мире. Государства, которое уважают за его силу и решительность. Мы не ждем приглашений. Мы создаем равноправные форматы и инициативы. Мы предлагаем рецепты и приглашаем других идти вместе с нами. Украина-Юго-Восточная Европа, Украина-Нордично-Балтийская Восьмерка, Украина-Румыния-Молдова, Люблинский Треугольник, Веймар+", - отметил он.

Также министр анонсировал введение должности чрезвычайного и полномочного посла Украины при ЮНЕСКО.

"Одной из целей РФ является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО. И сегодня, в присутствии моего друга и коллеги, министра иностранных дел Франции, я хочу выразить искреннюю благодарность за поддержку и деятельность ЮНЕСКО, а также за помощь в восстановлении нашего культурного наследия", - подчеркнул глава МИД.

Сибига отметил важность синхронизации санкционной политики с международными партнерами. Также Сибига сообщил, что на полях совещания запланировано подписание ряда меморандумов и документов, которые будут способствовать расширению сети партнерств и укреплению институциональной способности украинской дипломатической службы.